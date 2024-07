L’AQUILA: OGGI L’ULTIMO SALUTO A FRANCO BAGLIONI, L’INCIDENTE RIPRESO DALLE TELECAMERE

L’AQUILA – Si terranno oggi pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa della Madonna di Valleverde di Camarda, i funerali di Franco Baglioni, il 20enne che ha perso la vita lo scorso 24 luglio in un tragico incidente stradale sul rettilineo di Paganica.

Sconvolta la comunità di Camarda che nel stringersi alla famiglia, in segno di lutto, ha sospeso tutte le iniziative estive in programma.

Ieri è stata eseguita l’autopsia del ragazzo ad opera dell’anatomopatologo Giuseppe Calvisi, che ha riscontrato sul corpo del 20enne un quadro politraumatico tipico degli incidenti di questa natura. Disposti, come di norma, anche gli esami tossicologici, affidati a un laboratorio analisi di Pescara, che però ne restituirà gli esiti non prima di un mese.

Intanto, come riporta Il Centro, una svolta alle indagini potrebbe presto arrivare dalle telecamere di un esercizio commerciale della zona, che avrebbero catturato la dinamica dell’impatto tra la due ruote sulla quale viaggiava il giovane, e la Ford Fiesta guidata da una 58enne.

La donna coinvolta nell’incidente resta sotto choc per l’accaduto, come riferito anche dal suo avvocato, Guglielmo Santella, che parla di una tragedia piombatale addosso senza un perché e poi terminata nel peggiore dei modi. Il contenuto del video ora acquisito dagli inquirenti servirà infatti anche a chiarire, una volta per tutte, la posizione della 58enne.