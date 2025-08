L’AQUILA: OGGI L’ULTIMO SALUTO A SAMANTHA LUDOVICI, LANCIATA RACCOLTA FONDI

L’AQUILA – L’Aquila si prepara a dare l’ultimo saluto a Samantha Ludovici, la 46enne trovata senza vita nella sua casa di San Vittorino poco dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì.

I funerali si terranno oggi, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Aragno, di cui la donna era originaria.

L’autopsia – rivela Il Centro – ha stabilito che il decesso è sopraggiunto per asfissia, si è trattato quindi di un gesto estremo e non di un incidente domestico, come pure si era ipotizzato nell’immediatezza del ritrovamento del corpo, tanto da indurre il magistrato di turno a disporre il sequestro della salma per svolgere tutti gli accertamenti atti a scongiurare altre ipotesi di reato. E che adesso è stata restituita alla famiglia per le esequie.

La donna lascia tre figli, il marito, il papà, una sorella e tanti altri tra parenti, amici e conoscenti che oggi ne piangono la scomparsa.

Una raccolta fondi è stata lanciata nelle scorse ore dalla famiglia. Per chi lo desiderasse è possibile utilizzare il seguente iban:IT23Q3608105138212390013276. Intestato a Marta Ludovici. Causale: “Contributo in memoria di Samantha Ludovici”.