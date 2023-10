L’AQUILA: OGGI PRIMO OPEN DAY DELLE SUORE MICARELLI ALL’ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

L’AQUILA – Le Suore Micarelli dell’Istituto Santa Maria degli Angeli dell’Aquila, Centro gioco, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, organizzano il “Micarelli Open day, Happy day, Funny day”. Il primo degli appuntamenti si svolgerà oggi sabato 28 ottobre alle 18.30 presso la sede situata in via Barbara Micarelli, 3 all’Aquila.

Per inaugurare il ciclo di appuntamenti degli “Open Day”, gli altri si terranno il 25 novembre 2023 e il 5 gennaio 2024, sono state coinvolte diverse realtà, insegnanti, giornalisti, professionisti, musicisti, associazioni culturali e teatrali che a titolo di volontariato, si sono messi a disposizione, per questa importante iniziativa di sensibilizzazione verso una struttura storica, che, -come si legge nel sito ufficiale dell’Istituto- “da oltre un secolo opera in città nell’ambito educativo-scolastico. Sull’esempio della Fondatrice Barbara Micarelli, nostra concittadina, l’intera comunità educante (insegnanti religiose e laiche/i) è impegnata ad accompagnare i bambini e i ragazzi non solo nell’apprendimento delle nozioni, ma anche nell’acquisizione dei valori portanti della vita, attraverso una visione cristiana di essa”.

In questa occasione verrà presentato, dall’associazione “Libris in Fabula” anche il progetto “Rodariana” 2023 in omaggio a Gianni Rodari. Ci sarà da divertirsi, con musica, spettacolo e tantissime sorprese per tutti, grandi e piccini. Sarà inoltre possibile visitare la scuola durante l’evento.