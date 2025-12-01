L’AQUILA – “Esprimo la mia piena soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune dell’Aquila, l’atto più importante della programmazione economico-finanziaria dell’Ente. Con la deliberazione di Giunta dello scorso 30 ottobre e l’odierno voto consiliare, siamo tra i primi Comuni in Italia ad aver definito — e approvato — il programma economico-finanziario per i prossimi tre anni”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“Questo risultato – aggiunge – è frutto di un lavoro serio, puntuale e di grande capacità di programmazione, che testimonia la coesione dell’Amministrazione e la sua visione strategica. Il bilancio – documento fondamentale che determina le risorse disponibili e il piano degli interventi – è l’atto più importante con cui ciascuna amministrazione definisce le priorità, tutela gli equilibri e stabilisce le condizioni per la governance della città, garantendo sostenibilità, trasparenza e copertura delle spese confermando l’impegno del nostro Comune a mantenere, anche in tempi complessi, solidità economica e stabilità finanziaria”.

“Con l’approvazione tempestiva del bilancio di previsione, chiudiamo una fase fondamentale di programmazione economico-finanziaria e ci proiettiamo con determinazione verso la grande sfida di L’Aquila Capitale italiana della Cultura. Il bilancio non è solo un esercizio contabile: rappresenta la base concreta su cui costruire gli eventi, le infrastrutture, le iniziative e i progetti che renderanno quell’anno un’occasione di rinascita, visibilità e sviluppo per la nostra comunità. Siamo pronti ad affrontare questa sfida, con serietà, ambizione e senso di responsabilità”.

“Ringrazio in particolare il vice-sindaco e assessore al Bilancio, Raffaele Daniele, per la cura, l’impegno e la professionalità con cui ha predisposto il documento, il consigliere comunale e presidente della Commissione Bilancio, Livio Vittorini, il settore, tutta la struttura tecnica comunale e i consiglieri di maggioranza, per il contributo decisivo in tutte le fasi dell’iter”.