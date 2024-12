L’AQUILA: OK A CONTRASTO TRUFFE ANZIANI E PIU’ CONTROLLI A NATALE DOPO SUMMIT IN PREFETTURA

L’AQUILA – Presieduto dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, si è tenuto in Prefettura un Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, cui hanno preso parte il Questore e i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Nel corso dell’incontro, si è convenuto di confermare tutta l’attività di controllo definita dal dispositivo dei servizi di ordine pubblico già attivato in sede di precedente Comitato, che ha avuto luogo la scorsa settimana, nelle aree del capoluogo interessate dalla movida. Successivamente si è proceduto all’approvazione del Progetto denominato “Essere sicuri insieme”, presentato dal Comune dell’Aquila per l’accesso ai benefici del Fondo destinato dal Ministero dell’Interno alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani. E’ stato esaminato ed adottato, infine, un dispositivo di intensificazione dei servizi di ordine pubblico in vista dell’imminente periodo delle festività natalizie e di fine anno.