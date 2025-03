L’AQUILA: OK A DELIBERA PER CICLOPEDONALE ZONA SCUOLA GUARDIA DI FINANZA A COPPITO

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha poi approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnico economica, in variante al piano regolatore, per la realizzazione di un intervento di mobilità dolce nella zona della scuola della Guardia di finanza.

“Si tratta – spiega in una nota l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani, illustrando il provvedimento in aula – di un percorso ciclopedonale ad anello di circa 4 chilometri e mezzo, che partirà dal parcheggio della scuola della Guardia di finanza, a Coppito, raggiungerà il Cermone e, all’altezza della rotatoria via Cagnano-via Fontecchio-via del Campo, tornerà indietro per completare l’anello in questione. Su questo progetto l’amministrazione comunale ha investito 500mila euro di fondi propri; vanno ringraziati i consiglieri comunali Livio Vittorini e Gianluca Marinelli per la passione e l’impegno profusi in questa operazione”.

Approvata dal Consiglio anche la deliberazione per il programma integrato di intervento finalizzato alla realizzazione di un insediamento residenziale nel quartiere della Torretta.