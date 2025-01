L’AQUILA: OK A PROGETTO ESECUTIVO PRIMO LOTTO INTERVENTI PARCHEGGIO EX CASERMA ROSSI

L’AQUILA – Via libera della Giunta comunale dell’Aquila al progetto esecutivo per il primo lotto di interventi per la realizzazione del parcheggio all’interno dell’ex Caserma Rossi.

È di 2,650 milioni di euro l’importo dell’operazione, finanziata con risorse a valere sul Piano Periferie, che comporterà la creazione di circa 300 posti auto in un’area che ospiterà anche un hub per i bus turistici, postazioni per la ricarica di veicoli elettrici e superfici con verde attrezzato.

“Dopo l’approvazione in giunta, il 31 ottobre scorso, del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per la riconversione e la rifunzionalizzazione di spazi localizzati a ridosso del centro storico e del polo scolastico di Colle Sapone oggi è stato fatto un altro, significativo, passo in avanti per un’infrastruttura strategica per la città, condivisa e supportata dal sindaco Biondi e l’intera Amministrazione”, spiega in una nota l’assessore le Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis.

“Il progetto, inoltre, prevede un secondo lotto di opere, da circa 2,1 milioni di euro, finanziati con fondi del Pnc al Pnrr per le aree colpite dal sisma, per migliorare e riqualificare la viabilità nei su Viale Panella e in via Parrozzani, ovvero la strada che costeggia l’ex caserma”, conclude De Santis.