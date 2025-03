L’AQUILA: APPROVATO IL PROGETTO DEL NUOVO ASILO NIDO A COLLEMAGGIO. FINE LAVORI FISSATA FRA UN ANNO

L’AQUILA – Approvato il progetto esecutivo per il nuovo asilo nido nell’area di Collemaggio, all’Aquila. Sarà pronto per la prima campanella di settembre 2026.

Lo annuncia in una nota lo stesso Comune aquilano. “Con decreto del commissario per l’edilizia scolastica, ruolo ricoperto dal sindaco, Pierluigi Biondi, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo asilo nido nell’area di Collemaggio”, si legge.

“Il plesso, che ospiterà 45 bambini, è finanziato per un milione di euro con risorse del Pnrr nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, specificamente nella componente dedicata al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, con un focus sugli asili nido, le scuole dell’infanzia e i servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Il termine dei lavori previsto è fissato al 31 marzo 2026 mentre le procedure di collaudo saranno completate nel mese di giugno del prossimo anno”.

“Questo intervento è un ulteriore tassello della strategia che questa amministrazione ha intrapreso nella pianificazione dell’edilizia scolastica con interventi coerenti e in grado di garantire continuità didattica e razionalizzazione degli spazi”, spiega il sindaco Biondi. “A Collemaggio, un’area centrale e strategica per la città, verrà localizzato un polo scolastico dimensionato per 6 classi di scuola dell’infanzia (180 alunni), 4 sezioni di primaria (20 classi per 500 studenti) e 6 classi di secondaria di primo grado (300 studenti)”.

“Nelle popolose frazioni di Paganica e Sassa, verranno realizzati due poli scolastici e nello scorso mese di febbraio sono iniziati i lavori per due asili nido (per 60 bambini a Paganica e 40 a Sassa), finanziati per complessivi 2,5 milioni di euro sempre a valere su fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Programmare vuol dire comprendere, in anticipo, le esigenze della città investendo sul futuro delle comunità”.