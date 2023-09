L’AQUILA: OK A PROPOSTA PASSO POSSIBILE PER NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE FRAZIONE MONTICCHIO

L’AQUILA – Il gruppo consiliare al Comune dell’Aquila Passo possibile interviene sulla chiusura del passaggio a livello di Monticchio, frazione del capoluogo, e la realizzazione del sottopassaggio carrabile con contestuale attuazione di un nuovo tratto viario, proposto ieri in un ordine del giorno dei consiglieri della Lega Daniele Ferella e Alessandro Maccarone.

Ad integrazione dell’ordine del giorno Il Passo Possibile, con Elia Serpetti, Massimo Scimia, firmatario, Emanuela Iorio e Alessandro Tomassoni, ha proposto un emendamento, recepito e condiviso da Ferella e Maccarone, riguardante l’inserimento della realizzazione del collegamento tra via Carlo Forti e via Paparisco, tratto di strada che va dalla rotatoria tra la SS 684 (innesto Mausonia) e Via Paparisco (Nucleo Ind.le di Monticchio), con annesso percorso ciclabile in affiancamento.

Anche in considerazione del fatto che è già approvata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento.

“I due interventi così coordinati raggiungerebbero – si legge nella nota- , con un percorso integrato, il risultato di alleggerire il traffico nel tratto di SS.17 tra Monticchio e Bazzano, agevolare le numerose attività industriali e commerciali presenti nel Nucleo (produzione di calcestruzzi e inerti, smaltimento macerie, logistica, grande distribuzione, attività produttive e di artigianato, ecc.) che avrebbero un collegamento molto più diretto sia con la Città che con il casello autostradale dell’Aquila EST, ridurre il traffico pesante che attraversa il centro abitato di Monticchio con contestuale miglioramento della sicurezza pedonale troppo spesso chiesta a gran voce dai residenti”. L’ordine del giorno, così come emendato, è stato approvato all’unanimità.