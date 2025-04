L’AQUILA: OK A RENDICONTO 2024, AVANZO 24 MLN. DANIELE, “AUMENTANO INCASSI TARI E IMU”

L’AQUILA – Contiene un avanzo di amministrazione di 24 milioni di euro il rendiconto 2024 (bilancio consuntivo) del Comune dell’Aquila, approvato oggi dal Consiglio comunale.

La deliberazione è stata approvata con 18 voti a favore (i gruppi Fdi, Lega, Fi, Civici e indipendenti per Biondi, Udc e gruppo misto) e 9 contrari (Pd, L’Aquila coraggiosa, 99 L’Aquila, L’Aquila nuova, Avs, Il Passo possibile).

Di questi 24 milioni, come ha spiegato l’assessore alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio, il vicesindaco Raffaele Daniele, illustrando il provvedimento all’Aula, 5 milioni e 269mila euro costituiscono l’avanzo libero “che l’amministrazione comunale – ha osservato Daniele – utilizzerà per investimenti da pianificare”.

Il vicesindaco ha inoltre sottolineato “’azione di ‘ripulitura’ dei residui, allo scopo di razionalizzare e rendere più adeguata la situazione finanziaria dell’ente, che ha portato all’eliminazione di 17 milioni e 360mila euro di residui attivi e di circa 23 milioni di euro di residui passivi”.

“Altro risultato molto positivo – ha aggiunto l’assessore Daniele – riguarda l’incasso della Tari, la tassa per la raccolta dei rifiuti, che in sette anni è aumentato di oltre cinque milioni di euro, passando dai 9 milioni e 109mila euro del 2017 agli oltre 14 milioni e mezzo di euro dell’anno trascorso, evidenziando, in questo modo, una grande capacità di riscossione. Capacità confermata anche dall’andamento dell’imu, il cui introito si è raddoppiato nello stesso arco di tempo: da 10 milioni di euro del 2017 a 20 milioni di euro nel 2024. Questo significativo risultato è stato ottenuto anche grazie all’incrocio con diverse banche dati; un’operazione che ha portato all’emersione di diverse situazioni ‘sommerse’, precedentemente non censite”.

Al 31 dicembre dello scorso anno il tesoriere ha certificato una consistenza di cassa pari a 328 milioni di euro, mentre la somma complessiva di tutte le entrate (tributarie, extratributarie, canoni, trasferimenti da Stato e altri enti) ha superato il miliardo e 145 milioni di euro.

“Grande soddisfazione per il lavoro serio e scrupoloso” è stata espressa dal vicesindaco Daniele.

“Un lavoro – ha aggiunto – che, insieme a un’attenta opera di pianificazione e gestione, restituisce un bilancio assolutamente virtuoso per il Comune dell’Aquila”.

In precedenza, il Consiglio comunale aveva approvato il rendiconto 2024 dell’istituzione Centro servizi anziani, che prevede un avanzo di amministrazione di circa 3 milioni e 650mila euro (la deliberazione è stata illustrata dall’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini), il conto degli agenti contabili 2024 e l’inventario dei beni mobili dello scorso anno.

Via libera anche all’inventario dei beni immobili, illustrato dall’assessore al Patrimonio, Vito Colonna.