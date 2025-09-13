L’AQUILA: OK AL NUOVO PARCHEGGIO IN VIA AVEZZANO A SERVIZIO DELL’ASILO CHE SORGERA’ A COLLEMAGGIO

‘L’AQUILA – – La Giunta comunale aquilana ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Avezzano, a servizio dell’asilo nido che sorgerà nell’area di Collemaggio.

L’opera prevede la realizzazione di 18 posti auto e sarà finanziata con 240mila euro di fondi Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR destinati alle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016. L’intervento rientra nella pianificazione collegata alla costruzione del nuovo asilo, che accoglierà 45 bambini e che è finanziato con 1 milione di euro, sempre con risorse PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”.

“Un intervento di prospettiva e che testimonia un lavoro di programmazione rispetto ai molti progetti in corso – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Così garantiamo servizi adeguati e funzionali alle nuove strutture educative che stiamo realizzando, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta per le famiglie e creare spazi sicuri, accessibili e moderni. La costruzione dell’asilo e del parcheggio di via Avezzano si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione e valorizzazione dell’area di Collemaggio, che sta tornando a essere un luogo vitale e centrale per la città”.