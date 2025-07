L’AQUILA: OK ASSESTAMENTO BILANCIO 2025-27, TRE MILIONI PER OPERE STRATEGICHE E MANUTENZIONE SCUOLE

L’AQUILA – “Esprimo soddisfazione per l’approvazione odierna dell’assestamento generale al bilancio di previsione 2025-2027, unitamente alla verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, che contiene nuovi investimenti in conto capitale per circa 10 milioni di euro”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della prima Commissione consiliare, “Programmazione e Bilancio” Livio Vittorini, di FdI.

“Torniamo ad applicare – aggiunge Vittorini – l’avanzo di bilancio per 3 milioni di euro per investimenti necessari e fondamentali per la nostra città: 1 milione di euro, infatti, sarà destinato alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, mentre 2 milioni di euro saranno utilizzati per progetti di investimento connessi a L’Aquila capitale italiana della cultura 2026, come, ad esempio, il ripristino della viabilità cittadina, compresa quella interessata dai lavori dei sottoservizi”.

“Trova spazio all’interno del provvedimento approvato quest’oggi – continua Vittorini – il finanziamento, pari a 2,5 milioni di euro, per la realizzazione del nuovo asilo nido del Torrione, in Via Ettore Moschino, che certifica la capacità di questa amministrazione di intercettare finanziamenti su vari livelli, così come 100mila euro provenienti da Anci per la ciclabile che attraverserà il Parco Archeologico di Amiternum, grazie al progetto presentato e vinto dal Comune dell’Aquila. Per quanto concerne la parte corrente, sono previsti 400.000 euro per sostenere progetti culturali, sociali, sportivi, connessi a L’Aquila capitale italiana della cultura 2026, anche in partnership con Enti nazionali, come l’Istituto per il credito culturale sportivo, con il quale contiamo di chiudere a breve, grazie al sindaco Biondi, una convenzione per cofinanziare a tasso zero progetti di specie.”

“Il nostro si conferma un bilancio virtuoso, con una gestione matura e prudente, dimostrata dalla riduzione dell’esposizione finanziaria dell’Ente che, a fine anno, raggiungerà il 66%, pari a 40 milioni di euro di riduzione in valore assoluto”, conclude.