L’AQUILA: OK CONSIGLIO COMUNALE AD ACQUISIZIONE EX INAM, MARROLLO PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha formalizzato stamani la nomina del collegio dei revisori dei conti per il periodo 2025-2028. L’Aula ha eletto, con 19 voti, Domenico Marrollo, che presiederà l’organismo composto anche da Patrizia Stecconi e Nicola Basilico, già sorteggiati dalla prefettura come prevede la legge.

Via libera anche all’acquisizione del fabbricato ex Inam di via XX settembre. Il Comune lo acquisterà dall’Asl 1 Abruzzo al prezzo concordato di 800mila euro. È previsto l’intervento di demolizione dell’immobile e di riqualificazione dell’area circostante, che ospiterà un parcheggio. La deliberazione è stata votata all’unanimità.

Respinto invece l’ordine del giorno (Stefano Albano, Pd, e Paolo Romano, L’Aquila Nuova) che chiedeva, tra l’altro, di riconoscere il servizio scuolabus per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado come servizio fondamentale “in quanto misura di supporto alle famiglie, socializzazione, sicurezza, sostenibilità ed equità sociale”. A favore del documento hanno votato 7 consiglieri (Pd, L’Aquila coraggiosa, Il Passo possibile, L’Aquila nuova), mentre voti contrari sono stati 17 (Fdi, Lega, L’Aquila protagonista, Udc). L’ordine del giorno è allegato.

A inizio seduta è stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Tiziana Umbrico, vicepresidente dell’associazione Mamme per L’Aquila e particolarmente impegnata in attività per bambini e ragazzi.