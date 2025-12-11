L’AQUILA: OK DALLA GIUNTA ALLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEGLI APPENNINI A VALLE PRETARA

L’AQUILA -La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la riqualificazione di Piazza degli Appennini, area centrale del quartiere di Valle Pretara e spazio pubblico strategico tra la parrocchia di Santa Maria Mediatrice, la scuola “Celestino V” e le residenze circostanti.

L’intervento, inserito nelle politiche comunali di rigenerazione urbana, prevede un investimento complessivo di 200mila euro finanziato tramite risorse del bilancio comunale. Il progetto punta a restituire qualità e funzionalità a uno degli spazi più significativi del quartiere attraverso il miglioramento dell’accessibilità pedonale della piazza, incremento delle aree verdi e riduzione delle superfici impermeabili e l’adeguamento dei percorsi e delle connessioni interne, in linea con le politiche di mobilità sostenibile.

“Piazza degli Appennini è il cuore di Valle Pretara e meritava da tempo un intervento che la rimettesse al centro della vita del quartiere. Con questo progetto vogliamo darle un volto nuovo: più verde, più vivibile e finalmente a misura di persone. Non è solo una sistemazione estetica, ma un modo per restituire spazi di incontro, sicurezza e comunità. È un passo concreto nel percorso di rigenerazione che stiamo costruendo insieme ai residenti e che riguarda i quartieri e frazioni del territorio comunale”,si legge in una nota dell’ente.