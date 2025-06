L’AQUILA: OK GLI ORTI DELL’ADUC NELLA FRAZIONE DI PRETURO. SI PUNTA A REALIZZARE UN PARCO GIOCHI

L’AQUILA – Ottimo risultato degli orti da parte dell’Aduc di Preturo. Lo scorso anno infatti, i beni separati sono ritornati in possesso di una vasta zona di terrenodedicata in primis ai residenti e agli altri cittadini. L’area e stata bonificata e sono stati creati, per ora, una cinquantina di orti a disposizione in quella frazione dell’Aquila.

E’ stata fornita l’acqua e elettricità a disposizione di tutti. pirito di aggregazione, socialità e tanto tanto altro ancora . Il tutto pagando un piccolissimo obolo annuale alla associazione. A breve dice il presidente Tonino Nardantonio, sarà in intinere un parco giochi ed uno spazio per il barbecue di circa 8.000 metri quadrati.