L’AQUILA: OK GRADUATORIA PER RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE MINORENNI AI CENTRI ESTVI

L’AQUILA – L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini comunica che è stata approvata la graduatoria per il rimborso spese destinato alle famiglie con figli nati dopo il 31 dicembre 2007, a sostegno della partecipazione dei minori ai centri estivi. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’accesso ad attività ricreative ed educative durante il periodo estivo, promuovendo il benessere dei ragazzi e delle loro famiglie.

“Riconosciamo l’importanza dei centri estivi come spazi sicuri e stimolanti per la crescita e il divertimento dei bambini e dei ragazzi. Con questa misura, vogliamo garantire a tutte le famiglie, indipendentemente dalla loro condizione economica, l’opportunità di accedere a queste attività fondamentali per la socializzazione e lo sviluppo dei più giovani. Questo rimborso è un modo concreto per sostenere i genitori e rafforzare il nostro impegno verso una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni. Nei prossimi giorni le famiglie beneficiarie riceveranno le somme previste direttamente sui conti correnti da loro indicati” dichiara l’Assessore Tursini.