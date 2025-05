L’AQUILA: OK IN GIUNTA A NUOVO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DA 360 POSTI A PIAZZA D’ARMI

L’AQUILA – La giunta comunale ha approvato il provvedimento per la realizzazione di un nuovo parcheggio operativo e di interscambio presso il Parco urbano di Piazza d’Armi, nell’ambito del Piano urbano della mobilità sostenibile.

L’infrastruttura prevede 360 posti auto e sarà finanziata con 1,2 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, assegnate alla Regione Abruzzo con l’Accordo per la Coesione sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“L’area sarà uno snodo strategico per il trasporto pubblico locale – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani – perché ospiterà anche una fermata della linea ad alta frequenza del progetto Metrobus, che percorrerà via Piccinini fino al centro storico. Un intervento funzionale e integrato con la rete dei servizi pubblici, pensato per facilitare l’accesso alla città e ridurre il traffico veicolare nei quartieri centrali.”

Il nuovo parcheggio si inserisce in un più ampio piano di riorganizzazione della sosta cittadina.

Attualmente nell’area del centro storico sono censiti 3.769 stalli, tra posti a raso e in struttura. A questi si aggiungeranno i nuovi parcheggi previsti presso l’ex Caserma Rossi, in viale della Croce Rossa, in via Strinella, nel piano seminterrato dell’ex palazzo Sip e nell’edificio ex Inam, tra via Sant’Andrea e via XX Settembre, attualmente in fase di acquisizione da parte del Comune. Previsto anche il completamento entro l’anno dei lavori di riqualificazione del terminal di Collemaggio, con il ripristino del tapis roulant.

“Un’operazione di sistema – concludono Biondi e Giuliani – che guarda a una mobilità più efficiente e sostenibile, capace di coniugare le esigenze dei residenti con quelle di pendolari, studenti e turisti. È un investimento sulla qualità della vita e sulla modernizzazione dei servizi urbani.”