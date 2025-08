L’AQUILA: OK IN GIUNTA A RIQUALIFICAZIONE TERMINAL DI COLLEMAGGIO, LAVORI PER 1,7 MLN

L’AQUILA – La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del terminal bus “Lorenzo Natali”, un’infrastruttura strategica per la mobilità cittadina. L’intervento sarà finanziato con 1 milione e 700 mila euro a valere sul Piano Nazionale Complementare al Pnrr.

Il progetto prevede un’ampia rigenerazione degli spazi interni ed esterni del terminal, attraverso un restyling complessivo del fabbricato viaggiatori, l’impiego di materiali innovativi e l’adozione dei più moderni impianti tecnologici. Particolare attenzione sarà rivolta all’accessibilità, alla flessibilità degli ambienti, alla digitalizzazione, alla sostenibilità e alla sicurezza.

Gli spazi interni saranno completamente rinnovati con l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’ammodernamento degli arredi, l’installazione di nuovi monitor digitali, la creazione di aree per il co-working e l’introduzione di impianti di climatizzazione in tutti gli ambienti. È inoltre prevista l’adozione di sistemi di illuminazione a led ad alta efficienza energetica.

La facciata esterna del fabbricato sarà parzialmente rivestita con una lamiera bronzata traforata e retroilluminata, ispirata al motivo bianco e rosa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, richiamando idealmente l’identità storica e architettonica del contesto urbano in cui il Terminal è inserito, tra Porta Bazzano e la stessa Basilica.

«L’intervento sul terminal Natali – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – si inserisce nel percorso di trasformazione urbana della nostra città, con l’obiettivo di coniugare funzionalità, sostenibilità, bellezza e inclusività. Non si tratta solo di un restyling architettonico, ma di una visione più ampia che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini, la fruibilità degli spazi pubblici e l’attrattività della città. Rigenerare un luogo vuol dire anche sottrarlo al degrado e all’abbandono, renderlo sicuro e a misura di persona. La “porta” del nostro territorio sarà così più accogliente, sia per gli aquilani, sia per i turisti. Anche in questo modo ci prepariamo a essere Capitale della cultura”.

Dallo scorso anno, il terminal è dotato di un presidio di Polizia municipale, di un impianto di videosorveglianza composto di oltre 50 dispositivi, mentre negli scorsi mesi è stato sperimentato un progetto di “street tutor” con mediatori culturali e implementato il servizio di vigilanza.

“Con questo progetto – aggiunge l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani – dotiamo L’Aquila di un’infrastruttura moderna e accessibile, capace di rispondere alle nuove esigenze della mobilità sostenibile. Il Terminal sarà non solo un nodo strategico per il trasporto pubblico locale, ma anche un luogo accogliente, sicuro e tecnologicamente avanzato per tutti coloro che vi transitano quotidianamente”.

Il settore Mobilità procederà ora con l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori.