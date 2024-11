L’AQUILA: OK PROGETTO SANT’ANDREA. DE SANTIS, “PARCHEGGIO DA 50 POSTI, PARCO E PERCORSO LUNGO MURA”

L’AQUILA – La giunta comunale aquilana ha approvato la delibera per l’avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione dell’Accordo di programma necessario per l’attuazione dell’iniziativa di riqualificazione urbana della fascia di terreno esterna alle mura situata nell’area di via Campo di Fossa. 1,6 milioni di euro il valore dell’operazione, finanziata con fondi della delibera Cipe 48/16.

“Il progetto – spiega l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis – si basa su tre aspetti fondamentali: diradamento edilizio, con significativa riduzione di immobili nella zona, valorizzazione paesaggistico-ambientale e culturale, data la vicinanza di una porzione di mura storiche cittadine che torneranno fruibili per la comunità”. “Il piano attuativo prevede, oltre alla costruzione di una parte destinata a edilizia residenziale, aree verdi attrezzate e parcheggi – conclude l’assessore – Il mio ringraziamento va tecnici e professionisti che hanno consentito di concludere un iter avviato nel corso del precedente mandato con l’assessore Daniele Ferella ed il Sindaco Biondi”.