L’AQUILA: OK VARIANTE NUOVI LOCULARI AL CIMITERO DI GENZANO, PRESENTATO GARANTE ANZIANI TORDONE

L’AQUILA – Ha avuto il via libera unanime del Consiglio comunale dell’Aquila la variante semplificata, che sblocca il progetto per la costruzione di un nuovo loculario nel cimitero di Genzano di Sassa.

Sottoscritto dall’assessore Fabrizio Taranta, il progetto prevede la realizzazione di 250 nuovi loculi nella struttura della frazione in questione, con un importo complessivo di 595mila euro.

“Con l’approvazione odierna da parte del Consiglio comunale – ha osservato l’assessore Taranta – si compie un ulteriore passo in avanti per la realizzazione di un nuovo loculario nel cimitero di Genzano di Sassa, un’opera necessaria per andare incontro a quelle che sono le esigenze dalla comunità che risiede nella frazione. L’intervento per questo nuovo loculario, insieme alla recente delibera per il cimitero di Bagno e alla realizzazione dei recenti loculari in diverse frazioni della città, è la conferma dell’attenzione che in questi anni l’intera amministrazione ha riservato alla programmazione e gestione dei cimiteri del nostro comune”.

L’Aula ha poi dato il via libera all’accettazione della concessione in diritto di superficie da parte della parrocchia San Giovanni Battista di Camarda, necessaria per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria del campo di calcio della frazione. La delibera è stata illustrata dall’assessore Vito Colonna.

In apertura dei lavori, il presidente Roberto Santangelo ha presentato il Garante dei diritti delle persone anziane, figura approvata di recente dal Consiglio e nominato dal sindaco Biondi, Mauro Tordone, che ha tenuto un intervento.