L’AQUILA: OLTRE 1800 STUDENTI A SPETTACOLO ASM SU RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’AQUILA – Ben 1.885 studenti in sala ogni lunedì e giovedì con 26 le repliche, fino al 29 maggio. Sono i numeri dell’anno 2023 dello spettacolo teatrale didattico-interattivo sull’ambiente, promosso da Asm Spa L’Aquila, la società partecipata comunale che si occupa della raccolta dei rifiuti. “Bianco Giallo Verde e Blu prediti cura del mondo anche Tu” è il titolo dello spettacolo arrivato alla 6° edizione.

Lo spettacolo è stato ideato da ASM in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune dell’Aquila, scritto e messo in scena dall’Associazione L’Aquila danza – Teatro dei 99 dell’Aquila.

Il progetto è composto da video, letture animate, storie e quiz, accompagnate da canto e danza che ne arricchiscono il linguaggio.

Le temi trattati sono: il concetto di rifiuto, il riuso/riutilizzo, la riduzione del rifiuto attraverso il riuso, la cultura del recupero, i rifiuti di ieri e i rifiuti di oggi, le modalità della raccolta differenziata, la discarica, il Centro di raccolta, l’abbandono dei rifiuti, lo smaltimento delle Bioplastiche, e l’importanza dei Carabinieri delle Biodiversità. Gli spettacoli sono gratuiti per bambini ed insegnati, incluso il trasporto da scuola a Teatro e ritorno. L’obiettivo è di sensibilizzazione i più piccoli, senza gravare sulle tasche delle famiglie. Lo spettacolo suscita curiosità e interesse: esso è per i ragazzi un evento “eccezionale”, una proposta “diversa” e per questo efficace. Dal 2018 al 2023 portate in scena 80 repliche, con oltre 4.400 bambini delle scuole primarie dell’Aquila e dei comuni soci di ASM SPA , oltre 300 agli insegnati.

Nell’estate del 2022 lo spettacolo è stato messo in scena in una versione all’aperto e portato nelle piazze dei comuni facenti parte della compagine sociale di ASM Spa L’Aquila coinvolgendo non solo i bambini, ma anche i grandi residenti e ospiti. L’obiettivo è aiutare i bambini a divenire consapevoli dei valori di salvaguardia ambientale e diffondere un messaggio per un’ecologia del territorio che parta dal pensiero e dalle azioni responsabili di tutti i giorni. Facendo diventare i bambini, gli ambasciatori ambientali presso gli adulti.