L’AQUILA: OLTRE 300 PARTECIPANTI ALL’INTERAS TRAIL DI PIANOLA, “GRANDE SUCCESSO PRIMA EDIZIONE”

L’AQUILA – Un evento di trail running, o corsa su sentieri di montagna per dirla in italiano, ed una passeggiata non competitiva, che ha visto protagonista la frazione aquilana di Pianola, il cui abitato dista meno di 5km dal centro del capoluogo di regione.

La scorsa domenica, 14 settembre, si è svolta la prima edizione dell’Intersa Trail. Tutte le attività sono state ad iscrizione gratuita – viene sottolineato in una notsa -, “ed il successo della manifestazione è stato enorme, con oltre 300 partecipanti tra gara e camminata non competitiva, raggiungendo il numero massimo già da venerdì 12 settembre”.

L’evento è stato totalmente finanziato dal gruppo Intersa dei fratelli Fabio e Valerio Prospero ed ha visto il patrocinio del Comune dell’Aquila, con la partecipazione della consigliera Maura Castellani che, “sin dall’ inizio ha supportato l’organizzazione con l’intento di far conoscere e promuovere territori prossimi alla città dell’Aquila ma con bellezze paesaggistiche e naturalistiche che li rendono un unicum da potenziare”, si legge ancora nella nota.

Presente all’ evento anche il senatore aquilano Guido Liris che ha, tra l’ altro, voluto partecipare anche alla camminata, apprezzandone “l’organizzazione e l’importanza di simili manifestazioni per la valorizzazione di piccoli Borghi come quello di Pianola”.

L’organizzazione è stata affidata a Live Your Mountain, con il supporto dell’associazione Sole Verde, mentre la degustazione in quota è stata organizzata e offerta dal Comitato Festa di San Rocco 2025.

Il percorso dell’evento competitivo partiva dalla piazza del paese fin verso le alture del gruppo monte ocre – monti di bagno per poi rientrare in paese dopo circa 15 km e 1000 di D+.

Dal punto di vista agonistico in campo maschile la gara è stata molto tirata con la posizione di testa definite già dalla prima salita ma sempre molto vicine. Alla fine sul traguardo la spunta Carlo Silvagni (Live Your Mountain) in 1h 28m 32 davanti al compagno di squadra Davide De Paulis per soli 4 secondi. Chiude il podio Domenico Volpe (ASD Gran Sasso Trail).

In campo femminile meno bagarre se non sulla prima salita, vittoria finale per l’atleta locale Chiara Benedetti (Atletica Abruzzo L’Aquila) in 1h 41m 53s che ha preceduto l’australiana (era in vacanza in Abruzzo) Bronwyn Humphrys (1h 51m 42s). Sul terzo gradino del podio Maria Elena Camorchia (Atletica Abruzzo L’Aquila) che conclude in 2h 11m e 07s.

“Siamo estremamente orgogliosi della riuscita dell’evento – affermano Fabio e Valerio Prospero di Interas – poiché ogni più ambiziosa aspettativa è stata superata. Lo stupore negli occhi delle centinaia di persone partecipanti nell’ammirare le meraviglie dei luoghi protagonisti dell’evento, ci conferma che l’obiettivo di valorizzazione del territorio è stato certamente raggiunto, soprattutto se consideriamo che molte di queste provenivano da fuori città, ed altre non conoscevano quelle aree montane pur abitando a poca distanza”.

Conclude la consigliera Maura Castellani “una prima edizione dell’Interas Trail di Pianola che ha visto una partecipazione che è andata ben oltre le nostre aspettative, una sfida vinta grazie anche alla collaborazione di un’intera comunità. Lo scopo dell’amministrazione è proprio quello di sostenere manifestazioni che valorizzino i nostri territori e facciano conoscere il potenziale dei nostri Borghi”.