L’AQUILA: OLTRE 800 ISCRITTI ALLA STRACITTADINA DI DOMENICA, 10 KM NEL CUORE DELLA CITTA’

L’AQUILA – Sono oltre 800 gli iscritti all’undicesima edizione della Stracittadina dell’Aquila, in programma domani, domenica 25 maggio, con partenza alle ore 10 dalla Villa Comunale. Di questi, 300 parteciperanno alla competitiva, 350 alla corsa non competitiva e circa 130 saranno i ragazzi coinvolti grazie alla collaborazione tra Atletica Abruzzo L’Aquila (società organizzatrice) e Atletica Abruzzo Academy.

La gara prevede dieci chilometri nel cuore della città, toccando i luoghi simbolo della ricostruzione post-sisma, tra cui il cantiere dell’ex Ponte Belvedere. La non competitiva si corre su 5 chilometri.

La manifestazione – inserita nei circuiti Corrimaster Fidal, Corrilabruzzo Uisp e Corrimarsica – coinvolge atleti professionisti e amatori, con due classifiche speciali: una per i cadetti della Guardia di Finanza, l’altra per i rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri, in gara per il IV Trofeo ‘Città dell’Aquila’. Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Luca Moro per borse di studio destinate a giovani in difficoltà.

E intanto oggi, sabato 24 maggio, spazio alla memoria e al ricordo con il 1° “Memorial “Monica Di Bernardo” e “Paolo Perrotti, una mattinata di staffette in piazza Duomo dedicata agli alunni delle scuole primarie e medie.

L’iniziativa, promossa da Academy Atletica Abruzzo, celebra due figure molto amate dalla comunità aquilana: Paolo Perrotti, maestro di sport e di vita, e Monica Di Bernardo, il cui sorriso e impegno restano vivi nel ricordo collettivo.

In calendario cinque staffette per diverse fasce scolastiche. “Passione, forza, amore e sorrisi che hanno lasciato nei cuori di tantissimi ragazzi momenti stupendi e indimenticabili emozioni”, si legge nella locandina ufficiale dell’evento.