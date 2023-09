L’AQUILA: “OLTRE UN’ORA E MEZZA DI ATTESA PER AUTOBUS MAI ARRIVATO”, ANCORA UNA SEGNALAZIONE

L’AQUILA – “Oltre un’ora e mezza di attesa per un autobus dell’Ama che non è mai arrivato. Non se ne può più. O arrivano tardi, o non arrivano. Questa gestione è un colabrodo”.

Ennesima protesta ad AbruzzoWeb da parte di chi ha necessità di utilizzare gli autobus del trasporto pubblico locale all’Aquila.

“Non è purtroppo la prima volta che ci troviamo nella condizione di dover attendere parecchio tempo per l’arrivo di un autobus – lamentano -. Però oltre un’ora e mezza di attesa è qualcosa che va oltre il semplice, anche se purtroppo costante, disservizio”.

“Chi ha necessità di affidarsi ai mezzi pubblici non può più sopportare questa situazione – concludono -. L’Ama è a conoscenza di quello che succede, ma fino ad oggi nessuno ha risolto nulla. È una vergogna”.