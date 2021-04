L’AQUILA: ON HAIR PARRUCCHIERI ‘SBARCA’ IN CENTRO STORICO, VERSIONE 2.0 CON SPAZIO ANCHE PER UOMINI

L’AQUILA – Si accendono altre luci nel centro storico dell’Aquila: domani, sabato 1° maggio, in via Sallustio n. 7/9, partirà una nuova avventura per il negozio On Hair Parrucchieri, che per l’occasione ha scelto il nome di On Hair 2.0.

Il negozio, gestito dalla titolare Silvia Diacci insieme a sei dipendenti, va dunque ad aggiungersi a quello all’interno del Globo Center aperto nel dicembre del 2009, pochi mesi dopo il sisma del 6 aprile dello stesso anno.

“È Il primo locale commerciale che apre in via Sallustio – le parole di Silvia ad AbruzzoWeb – Ho voluto investire in centro storico, un luogo in parte ancora in via di ricostruzione, ma anche per questo in continuo fermento, con un’energia positiva. Ci vuole coraggio, è vero, per investire di questi tempi, ma di coraggio ne ho abbastanza, altrimenti non lo avrei fatto. Questa, per la nostra ‘squadra’, è una sfida da vincere anche contro l’emergenza Covid-19. È il nostro modo di ‘rispondere’ alla crisi”.

“Le chiusure continue non ci stanno facendo bene, anzi – ammette la titolare – ma la clientela non ci ha mai abbandonato neanche nei momenti peggiori. Siamo riusciti, insomma, a tenerci in piedi. E adesso siamo pieni di entusiasmo per questa novità”.

Il locale, di circa 65 metri quadrati, avrà, oltre al parrucchiere per donna, anche uno spazio “barber shop” dedicato agli uomini, una vera e propria novità per On Hair. Il negozio sarà aperto sette giorni su sette: dal lunedì al sabato con orario continuato, la domenica con orario spezzato mattina/pomeriggio. Presente anche una piccola rivendita di prodotti per la cura dei capelli e non solo.

“Abbiamo arredato tutto in modo sofisticato, con una estrema cura dei dettagli, per dare al cliente quella tranquillità di cui ha bisogno”, conclude la titolare. (red.)