L’AQUILA: OPERATIVO IL PIANO NEVE, IN AZIONE 9 MEZZI E 12 DITTE PRIVATE

L’AQUILA – Sono iniziate alle 20 di ieri sera le operazioni del Piano neve del Comune dell’Aquila. Da quell’ora e fino alle 4 di stamani, 5 mezzi spartineve e spargisale, 10 operatori e 1 tecnico hanno lavorato per sgomberare le strade dalla neve e per cospargerle di sale per prevenire la formazione di ghiaccio.

Dalle 4 sono in funzione 9 mezzi, con 18 operatori e 1 tecnico, i cui interventi sono svolti in base alle prescrizioni del piano, che prevede, preliminarmente, la rimozione della neve sulle strade di accesso all’ospedale, alle case di cura e alle scuole, le cui attività didattiche sono oggi sospese per l’ordinanza del sindaco di ieri.

Circostanza che ha agevolato l’operato degli addetti. Al lavoro anche le 12 ditte private, in servizio sulle frazioni per 13 mezzi in totale impiegati. Attiva anche la sala operativa della sede comunale di via Ulisse Nurzia (recapiti telefonici 0862.314635 oppure 0862.645632, e mail [email protected] ).

Alcune criticità vengono segnalate nelle frazioni più in quota, mentre non vengono riscontrati particolari problemi per la viabilità. Il terminal di Collemaggio è completamente fruibile.

Le operazioni del piano neve proseguiranno fino a cessata emergenza.