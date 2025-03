L’AQUILA: OPPOSIZIONI, “LA DESTRA APPROVA LO STRISCIONE DI CASAPOUND, GLI ANTIFASCISTI SONO MAFIOSI”

L’AQUILA – “Siamo colpiti e indignati per l’atteggiamento tenuto dalla maggioranza di destra, nel Consiglio comunale odierno, di fronte al nostro ordine del giorno proposto dalle consigliere Simona Giannangeli e Stefania Pezzopane in cui a tutte e tutti è stato chiesto di prendere una posizione, netta e chiara, di condanna del gesto illegale di esporre un vergognoso striscione che a fine febbraio è stato esposto all’interno dei licei connessi al Convitto e che recitava ‘Antifascismo=Mafia’. Il centrodestra ha votato, compatto, in maniera contraria, e senza intervenire nella discussione mostrando di apprezzare, per ordini di scuderia, la scelta di Blocco studentesco e sottovalutando la gravità di quell’episodio”.

Lo scrivono in una nota gruppi di centrosinistra al Consiglio del Partito Democratico, L’Aquila coraggiosa, L’Aquila nuova, AVS, Passo Possibile, Azione, L’Aquila99

“Abbiamo chiesto ai consiglieri di centrodestra, tra cui – siamo certi – molti non si ritengono fascisti, di dire cosa ne pensassero, perché quello striscione insultava anche loro: anche a loro è stato dato dei mafiosi – spiegano – Allo stesso modo li abbiamo sollecitati a spendere una parola di solidarietà nei confronti della dirigente scolastica dell’Istituto, Serenella Ottaviano, a cui da Casapound, cui è collegata l’organizzazione studentesca responsabile della realizzazione dello striscione, sono giunti ignobili attacchi personali”.

“Nessuno, a partire dal sindaco Pierluigi Biondi – aggiungono -, ha avuto il coraggio di esprimere ciò che realmente ritenevano su un fatto che ha portato la nostra città al centro delle cronache nazionali. Un affronto per l’intera città, che da alcuni anni ospita la cerimonia finale del Premio nazionale Paolo Borsellino, e per quanti credono, realmente, nella lotta alla criminalità organizzata e tutela della legalità”.

“Noi siamo antifascisti, lo stesso sentimento che ispira la nostra Costituzione, e siamo al fianco della magistratura e delle forze dell’ordine che ogni giorno combattono, anche a rischio della propria vita, contro la mafia. L’antifascismo ha contribuito a liberare il paese dal nazifascismo. La mafia opprime da decenni il nostro Paese”.

“Nel centrodestra aquilano, che approva evidentemente lo striscione di Casapound, la scala di valori è diversa: per loro gli antifascisti sono dei mafiosi. Chissà se anche i loro elettori la pensano allo stesso modo”, conclude il centrosinistra.