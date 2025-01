L’AQUILA: ORBEAT COLLECTIVE E TRANSUMARE PRESENTANO “DOV’E’ LIANA”

L’AQUILA – Orbeat Collective e Transumare si uniscono e trasformano il Bliss per una giornata di musica e scambio culturale.

Appuntamento il 15 febbraio 2025.

Di seguito la nota completa.

Le due realtà decidono di collaborare e di portare a L’Aquila un format nuovo per la città. Quasi dieci ore di musica che culmineranno con l’esibizione di “Dov’è Liana”, trio francese attualmente in tour per l’Italia che sta collezionando sold out con il 679 Winter Tour.

Tra i gruppi più interessanti del panorama musicale contemporaneo, si contraddistinguono per il loro stile che riesce a creare “una musica immediatamente identificabile, mescolando il French touch con influenze italiane e rock per dare vita a una nuova house pop, allo stesso tempo sensuale e selvaggia”.

Ogni concerto è una festa, “un momento di totale libertà, follemente disinibito, dove ogni giudizio viene lasciato alla porta. La loro estetica è fluida e rompe gli stereotipi, come il foulard e gli occhiali che indossano sul palco”. Non un semplice concerto, non una semplice serata.

Insieme al Trio, sul palco si alterneranno: FACCIANUVOLA, cantante, autore e produttore classe 2002, PATRICK NOGA e PRISMA & GORDON del Collettivo Thanks Mate e gli aquilani MUFFA e MELLIPHERA.

I biglietti sono disponibili in prevendita al seguente link: https://link.dice.fm/gnC5OQdSkQb? sharer_id=62026de48788e60001cb31b0

Per tutte le info potete seguire la pagina Instagram

di the_orbeat_collective e transumare.fest o scrivere a orbeataq@gmail.com