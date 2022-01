L’AQUILA, ORDINE DEGLI ARCHITETTI GUARDA AL FUTURO: SARA LIBERATORE PRIMA DONNA A GUIDARE L’ENTE

L’AQUILA – Sara Liberatore, 37 anni, di Sulmona, è la nuova presidente dell’Ordine degli architetti della provincia dell’Aquila. La prima donna a guidare l’ente. E’ stata eletta il 19 gennaio scorso, all’Aquila, dopo l’insediamento del nuovo Consiglio.

Vice presidenti sono stati designati Marco Morante, dell’Aquila, e Manuela Rossi, di Avezzano. Tesoriere Maria Chiara Specchio (L’Aquila) e segretario l’architetto junior Valentina Di Cosimo (Avezzano). Del consiglio dell’Ordine fanno parte, inoltre, Emilio Cianfaglione, Laura Di Sanza, Lorenzo Nardis, Walter Emilio Pace, Maurizio Pasqua e Federico Santoro. “L’Ordine degli architetti guarda al futuro”, ha dichiarato la presidente Liberatore a margine dell’elezione, “in questa direzione va la scelta di inserire nel gruppo direttivo donne e giovani, nel giusto equilibrio tra le tre macro-aree territoriali, L’Aquila, Avezzano e Sulmona.

L’azione programmatica che imposteremo sarà improntata ad uno stretto confronto con gli enti pubblici, al rafforzamento del ruolo dell’architetto tra innovazione e riscoperta, e sul coinvolgimento degli iscritti nelle attività dell’Ordine, come nelle iniziative culturali e formative che metteremo in campo”. L’intero Consiglio”, aggiunge Liberatore, “ringrazia tutti gli iscritti per l’ampia partecipazione all’appuntamento elettorale”.

Il presidente uscente, Edoardo Compagnone, ha voluto rivolgere “un ringraziamento a tutto il consiglio e allo staff tecnico-amministrativo che in questi anni mi ha supportato”, ha dichiarato, “e ha fatto crescere l’Ordine in termini di vicinanza e rapportualità con il territorio. Formulo gli auguri più sinceri e meritati di buon lavoro alla nuova presidente, Sara Liberatore, e a tutto il consiglio”.