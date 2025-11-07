L’AQUILA OSPITA LA RASSEGNA DI ANIMAZIONE “WINTER EDITION DI CARTOONS ON THE BAY”

L’AQUILA – Rai Com e Regione Abruzzo presentano ufficialmente la Winter Edition di Cartoons on the Bay, lo storico festival internazionale dell’animazione, della transmedialità e dei contenuti per ragazzi.

La conferenza stampa si terrà martedì 11 novembre 2025, alle ore 10.30, nella Sala Fabiani del Consiglio Regionale (Palazzo dell’Emiciclo – Via Michele Iacobucci, 4 – L’Aquila). All’incontro interverranno: Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo Adriano Monti Buzzetti, Direttore Artistico Cartoons on the Bay Roberto Santangelo, Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo Cartoons on the Bay – Winter Edition è promosso da Rai, organizzato da Rai Com e realizzato in collaborazione con Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila.

“L’Abruzzo, con questa edizione invernale, consolida ancora una volta la propria centralità nelle politiche culturali e nell’attrazione di grandi eventi nazionali, rafforzando il proprio ruolo di territorio capace di dialogare con i linguaggi creativi contemporanei e con l’industria culturale italiana”, si legge in una nota dell’ente.