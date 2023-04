L’AQUILA: OVERDOSE MORTALE AL TERMINAL, DUE CONDANNE A 6 E 2 ANNI DI CARCERE PER SPACCIO

L’AQUILA -Nel marzo del 2021, Marco Zingo, giovane aquilano di 37 anni, morì per overdose nel terminal di Collemaggio.

Le indagini hanno portato alla ieri condanna nel corso del rito abbreviato dei presunti spacciatori. Si tratta di Sabatino Cerone di 51 anni dell’Aquila, condannato a sei anni di reclusione ed Erika Masiero di 47 anni di Rovigo, residente all’Aquila, condannata a 2 anni e 10 mesi di reclusione, assistiti dagli avvocati Fabio Cassisa per il primo e Marco Ferrone per la seconda. Lo riporta il Messaggero.

In pratica Cerone e Masiero sono stati riconosciuti colpevoli dello spaccio di eroina a Zingo (i cui familiari sono stati rappresentati dall’avvocato Isidoro Isidori), ma non della sua morte, come inizialmente aveva ipotizzato la Procura che li aveva iscritti con l’ipotesi d ‘accusa di morte quale conseguenza di altro reato. Subito dopo l’identificazione dei presunti responsabili della morte del consumatore, Cerone era stato arrestato, la Masiero era stata raggiunta dal solo obbligo di firma sempre per spaccio.