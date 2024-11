L’AQUILA: PAGA PER ERRORE MILLE EURO INVECE DI 6 AL PARCHEGGIO DI PORTA LEONI, IL COMUNE LA RIMBORSA

L’AQUILA – Paga per errore mille euro al parcheggio di Porta Leoni invece di sei e il Comune dell’Aquila glieli ridà: lo si apprende da una determinazione municipale.

“In data 20 giugno 2024 una signora”, si legge nell’atto,”ha effettuato un errato pagamento per la sosta nel parcheggio di Porta Leoni, generato dall’erroneo inserimento nella cassa automatica di un vecchio ticket ancora in suo possesso; la stessa ha pagato tramite bancomat la somma di 1.043 euro, ma il corretto importo dalla stessa dovuto era pari a soli sei euro in quanto la sosta è avvenuta dalle ore 9:31:49 alle ore 12:22. Considerato che la stessa signora ha richiesto la restituzione della somma erroneamente versata e non dovuta, indicando contestualmente le coordinate bancarie sulle quali operare il rimborso ed ha allegato la documentazione probatoria a corredo dell’istanza si è ritenuto opportuno restituire la somma versata in eccesso”. (g.g.)