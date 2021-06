L’AQUILA: PAGANICA PIANGE FABIO ROTELLINI, STRONCATO DALLA MALATTIA A 53 ANNI. OGGI I FUNERALI

L’AQUILA – Lutto per la comunità di Paganica, all’Aquila, per la morte di Fabio Rotellini, 53 anni, che si è spento a causa di una grave malattia.

Rotellini aveva lavorato come magazziniere in tre ditte che si occupano di materiali per l’edilizia, ma la sua grande passione erano la montagna e soprattutto i pascoli del Gran Sasso e aveva anche un piccolo allevamento di pecore.

Lascia la moglie e il padre. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, dal Gruppo Alpini di Paganica, al quale era iscritto da sempre, ai tanti amici che lo hanno ricordato sui social. Undici anni fa, racconta Il Centro, un brutto male si era portato via il fratello Enrico.

I funerali sono previsti oggi alle 15.30 nella chiesa degli Angeli Custodi di Paganica (zona cimitero).