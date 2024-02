L’AQUILA: PAGLIARICCIO E VITTORINI, “SODDISFAZIONE PER APPROVAZIONE ODG SU GIORNO DEL RICORDO”

L’AQUIAL – “L’ordine del giorno nasce dall’esigenza di dare piena attuazione alla legge n. 92 del 2004, che ha istituito la ricorrenza del Giorno del Ricordo. L’amministrazione comunale ha già dato prova di essere particolarmente sensibile al tema, ma abbiamo ritenuto di fornire un contributo positivo e costruttivo sulla questione, insistendo in particolare su due aspetti: l’organizzazione di eventi nelle scuole di ogni ordine e grado, esplicitamente prevista dalla legge ma ancora oggi spesso trascurata, e la valorizzazione delle testimonianze e della ricerca storica sull’accoglienza ricevuta dagli esuli giuliano-dalmati nella nostra città”.

Così, in una nota, i consiglieri di Fratelli d’Italia al Comune dell’Aquila Claudia Pagliariccio e Livio Vittorini che esprimono soddisfazione per l’approvazione in Consiglio comunale dell’ordine del giorno che impegna l’amministrazione comunale a organizzare e promuovere ogni anno, in occasione del Giorno del Ricordo e in collaborazione con il Comitato 10 Febbraio e le altre associazioni interessate, iniziative volte a mantenere viva la memoria dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

“Spiace – proseguono i rappresentanti di FdI – che l’ordine del giorno, peraltro sottoscritto anche dal presidente del Consiglio comunale Roberto Santangelo, non sia stato votato anche dall’opposizione, nonostante la disponibilità offerta ad emendare il testo per prevedere un dibattito più approfondito sulla questione nella competente Commissione consiliare. I consiglieri di minoranza si sono invece divisi, astenendosi o addirittura – come nel caso del consigliere Paolo Romano – votando contro, adducendo motivazioni francamente poco comprensibili quali la presenza nel testo di un richiamo al Comitato 10 Febbraio, che da anni svolge un’attività meritoria sul tema, o la presunta necessità di contestualizzare in maniera più ampia quei fatti storici, argomento pretestuoso che di solito costituisce l’anticamera dei peggiori revisionismi e giustificazionismi”.

“Riteniamo invece – concludono i consiglieri – che il testo dell’ordine del giorno approvato rappresenti un doveroso riconoscimento al sacrificio di tanti nostri connazionali che hanno fornito uno straordinario esempio di coraggio, dignità e amor patrio e costituisca anche un’ottima base per attribuire finalmente la meritata rilevanza a una ricorrenza così importante”.