L’AQUILA: PALESTRA “OLYMPUS”, NUOVA SEDE IN VIA ROCCO CARABBA. SI ‘PARTE’ SABATO 1° MAGGIO

L’AQUILA – Aprirà domani, sabato 1° maggio, per ora solo negli spazi esterni, la nuova sede della palestra “Olympus” di Antonio Cicolani, all’Aquila, in via Rocco Carabba n. 22, nei locali dell’ex ristorante Nuovo Impero, in attesa della riapertura totale di giugno,

Si tratta di un momento storico per la palestra dell’ex campione italiano di bodybuilding, che si è trasferita dopo tanti anni – quattordici – della sede di viale della Croce Rossa 231.\

La struttura, tutta al piano terra, è di circa 1.000 metri quadrati interni e 1.600 esterni.

“Sarà possibile fare attività anche all’aperto, non vediamo l’ora di riaprire. Ci saranno macchinari nuovi per gli spazi esterni. Puntiamo, come sempre, alla massima qualità per chi si allena con noi”, dice Cicolani ad AbruzzoWeb.it.

Per tutto il mese di maggio, la palestra sarà aperta, con orario continuato, dalle ore 8 alle 22. (red.)