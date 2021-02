L’AQUILA: PALESTRA OLYMPUS, NUOVA SEDE QUASI PRONTA. CICOLANI, “SPAZI ENORMI ANCHE ALL’APERTO”

L’AQUILA – Sarà pronta per i primi di marzo la nuova sede della palestra “Olympus” dell’Aquila.

Il titolare Antonio Cicolani, già campione italiano di bodybuilding, sta infatti ultimando i lavori per aprire nella struttura di via Rocco Carabba n. 22, nei locali dell’ex ristorante cinese Nuovo Impero, dopo aver passato gli ultimi quattordici anni (oltre al 1985) nella sede di viale della Croce Rossa 231.

Un passaggio “storico”, dunque, per una palestra altrettanto “storica” che si insedierà in una struttura, tutta al piano terra, da circa 1.000 metri quadrati interni e 1.600 esterni.

“Sono emozionatissimo – spiega Cicolani – perché, dopo tanti anni, diciamo ‘addio’ a quella che è stata la nostra ‘casa’ per tanti anni”.

“Grazie a questo passaggio, però – continua – la palestra ‘Olympus’ effettuerà un importantissimo salto di qualità. Gli spazi a disposizione, superiori addirittura a quelli già grandi della ormai vecchia sede, ci permetteranno di creare ben due palestre e di poter fare attività fisica anche all’aperto, con la garanzia, nel momento in cui il governo darà l’ok alle riaperture, di distanze di sicurezza maggiori tra una persona e un’altra”.

“Inoltre – prosegue Cicolani – sono enormi anche gli spazi per parcheggiare. E poi, via Rocco Carabba è a due minuti di distanza da viale della Croce Rossa, quindi per chi era abituato ad allenarsi nella vecchia palestra, raggiungere la nuova non sarà assolutamente un problema”.

“A tutti i soci della ‘Olympus’ dico che ci siamo quasi. Non vediamo l’ora di aprire”, conclude.

Download in PDF©