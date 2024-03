L’AQUILA, PALESTRA OLYMPYUS APERTA COME SEMPRE ANCHE A PASQUA E PASQUETTA, “”OCCHIO ALLE COLOMBE!”

L’AQUILA – “Si avvisano i gentili soci che sia a Pasqua che a Pasquetta la palestra della palestra Olympus Club dell’Aquila rimarrà aperta con i soliti orari. Pertanto auguro buona Pasqua a tutti e occhio alle colombe, altrimenti per vedervi gli addominali sarete costretti a farvi l’ecografia”.

Implacabile ed elegante come un Marco Van Basten del fitness, l’ex due volte campione italiano di bodybuiling Antonio Cicolani, titolare della palestra Olympus Club (Via Rocco Carabba n.22, “citofonare” Arnold Schwarzenegger), ricorda Urbi et Orbi che i suoi macchinari per faticare saranno disponibili, come tradizione impone, anche per le festività pasquali.

Una tradizione, quella imposta dallo scoppitano Cicolani – che quest’anno festeggia il sessantesimo compleanno (data sul calendario: 14 maggio) e i quarant’anni dall’apertura della prima palestra nella sua Scoppito, in provincia dell’Aquila – che ha pochi eguali in Italia e che conferma, come se ce ne fosse bisogno, una passione smisurata per lo stare in forma.

Insomma, come del resto in occasione di Natale, Capodanno, eccetera, anche a Pasqua e a Pasquetta si prevede il pienone all’Olympus Club. (r.s.)