L’AQUILA, PALUMBO (PD): “NUOVO LOCULARIO AL CIMITERO DI ROIO DOPO 6 ANNI DA STANZIAMENTO FONDI”

L’AQUILA – “A sei anni di distanza dall’assegnazione dei fondi, può prendere il via la costruzione di un nuovo loculario nella frazione di Roio”.

Così, in una nota, il capogruppo PD in consiglio comunale Stefano Palumbo.

“Sei anni fa, durante la precedente legislatura comunale, riuscii a far stanziare in bilancio i fondi necessari per il nuovo loculario nel cimitero di Roio e oggi finalmente, dopo la gara dello scorso anno resa infruttuosa dal mancato rispetto dei termini di affidamento da parte dell’amministrazione, dopo un’intera consiliatura, sono stati finalmente affidati i lavori”, sottolinea Palumbo.

“Le promesse fatte cinque anni fa da chi governa oggi la città andrebbero ora riproposte e controllate, per vedere quanto era propaganda e quanto poco invece è arrivato a compimento, a compimento ripeto, non ad iter amministrativo avviato o appalto assegnato. Nonostante tutto, spero che questo sia solo l’inizio di un’azione che metta fine al degrado dei cimiteri cittadini, dove inizia a diventare pericoloso anche recarsi in preghiera (è un fatto il crollo di un muro nel cimitero dell’Aquila qualche mese fa)”.

“La cura dei luoghi di sepoltura è il rispetto che abbiamo per la nostra umanità, dovremmo ricordarlo sempre, non solo in campagna elettorale”, conclude la nota.