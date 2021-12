L’AQUILA, PALUMBO: “STRADA DI COLLEGAMENTO TRA ROIO E PIANOLA IN CONDIZIONI VERGOGNOSE”

L’AQUILA – “La strada di collegamento tra le frazioni di Roio e Pianola è in condizioni vergognose, disseminata di buche di cui alcune particolarmente profonde e pericolose sia per i danni che potrebbero procurare alle auto che dovessero finirci dentro con una ruota, sia per eventuali manovre di chi prova ad evitarle”.

Lo scrive in una nota il capogruppo del Pd in consiglio comunale all’aquila, Stefano Palumbo.

“È sicuramente il risultato delle piogge delle ultime settimane ma ancor prima della mancanza di manutenzione da parte dell’amministrazione provinciale che non pone una lingua di asfalto da tempo immemore su una strada percorsa da migliaia di veicoli al giorno, tra residenti e studenti universitari, limitandosi al rattoppo stagionale. Una condizione destinata tra l’altro a peggiorare a causa del sale che verrà sparso per combattere il gelo invernale”.

“Quasi peggiori, se possibile, sono le condizioni della strada che collega le frazioni di Roio, priva ormai della segnaletica orizzontale e totalmente carente di quella verticale, in particolare in prossimità dei centri abitati dove il contenimento della velocità è affidato al dissesto dell’asfalto”, aggiunge.

“L’augurio è che la prossima amministrazione provinciale, che uscirà fuori dalle elezioni del 18 dicembre, possa programmare interventi necessari e non più rinviabili, dimostrando quell’attenzione che anche le frazioni aquilane meritano”, conclude Palumbo.