L’AQUILA, PALUMBO: “SUBITO RIATTIVAZIONE TAPIS ROULANT TERMINAL-PIAZZA DUOMO”

L’AQUILA – “Chiedo all’amministrazione comunale un’accelerazione sulla riattivazione del tapis roulant di collegamento del terminal di Collemaggio con Piazza Duomo e sulla redazione del piano della logistica previsto nel PUMS”.

Così, in una nota, il consigliere comunale Pd Stefano Palumbo, che sottolinea: “Se è grave non averlo fatto fino ad oggi, diventa assolutamente indifferibile farlo adesso alla luce dei lavori di ripavimentazione del centro storico, ripresi in questi giorni e che proseguiranno per molti mesi, e della confermata volontà della giunta di reintrodurre i parcheggi a pagamento”.

“Sono sempre stato favorevole alla pedonalizzazione del nostro centro storico, ma ho anche sottolineato in ogni occasione come questo processo dovesse essere accompagnato da adeguate politiche – osserva – Non si può pensare di chiudere al traffico veicolare intere aree della città senza prima aver concertato con le tante attività commerciali le modalità di scarico delle merci, così come trovo sbagliato ripristinare gli stalli a pagamento senza incentivare sistemi alternativi di accesso alla città”.

“In quest’ottica, l’intenzione di affidare la gestione dei parcheggi all’AMA rende ancor più attuabile la nostra proposta di sperimentare il ‘trasporto quasi gratuito’ con abbonamenti annuali a prezzi modici per tutti i cittadini, senza limiti reddito o fascia oraria, potendo la stessa azienda coprire i potenziali minori ricavi della bigliettazione dagli introiti dei parcheggi”, conclude Palumbo.