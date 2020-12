L’AQUILA: PANDORINI E TABLET PER I BAMBINI DEL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO DAL LIONS CLUB

L’AQUILA – Pandorini di Natale e due tablet in dono al Pronto soccorso Pediatrico dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

A consegnarli, questa mattina, il Lions Club L’Aquila. Un’iniziativa di sostegno morale attraverso la semplice donazione di pandorini per portare un sorriso a dei bambini che purtroppo, a due settimane dal Natale ed in piena emergenza Coronavirus, sono ricoverati in ospedale e distanti dalla propria casa.

I pandorini dei Leo, i giovani del Lions Club, si inseriscono nel Tema Operativo Nazionale denominato “Leo for Safety and Security” che consiste in una raccolta fondi per migliorare e potenziare gli equipaggiamenti e le attrezzature messe a disposizione degli Enti di Primo Soccorso Italiani. Oltre ai pandorini donati ai piccoli ospiti, sono stati consegnati al reparto anche due tablet Lenovo, dotati di connessione Wi-Fi e 4G per consentire a chi ne avesse la necessità di potersi collegare ad Internet.

Per il Lions Club L’Aquila erano presenti il vice presidente I Massimiliano Laurini, il II vice presidente Rocco Totaro, Francesca Ramicone ed in rappresentanza del Distretto Leo 108-A, il Coordinatore TON Elena Cecconi.

“Un ringraziamento speciale va alla dottoressa Gabriella Bottone, facente funzioni di Primario della Pediatria ed alla capo sala Lorella Scimia oltre che a tutti gli infermieri e collaboratori del reparto per l’attenzione, la disponibilità e la sensibilità dimostrate”, si legge in una nota.

Download in PDF©