L’AQUILA: PARCHEGGI EX INAM, SI RIUNISCE SECONDA COMMISSIONE

L’AQUILA – La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Gestione del territorio, si riunirà martedì 18 giugno, alle 15.15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, per discutere del Piano aree di sosta dell’Aquila, immobile ex Inam.

Lo comunica in una nota il presidente, Guglielmo Santella.

La quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Garanzia e Controllo, si riunirà invece domani, mercoledì 12 giugno, alle 10 in prima e alle 10.30 in seconda convocazione. Lo rende noto il presidente, Stefano Palumbo. All’ordine del giorno, l’azione di vigilanza sul servizio di trasporto per attività extrascolastiche e il monitoraggio per la realizzazione del campo di calcio a Paganica.

Entrambe le sedute si terranno nella sala delle commissioni, nella residenza municipale di Palazzo Margherita-piazza Palazzo.