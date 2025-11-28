L’AQUILA: PARCHEGGI IN CENTRO STORICO, DA DOMANI 65 NUOVI POSTI AUTO A PORTA CASTELLO

L’AQUILA – “Da domani 65 nuovi posti auto saranno disponibili nell’area di Porta Castello, in via Tagliacozzo, ampliando l’offerta di sosta a ridosso del centro storico dell’Aquila”.

L’intervento – si legge in una nota del Comune – rientra nel pacchetto di opere approvato dalla Giunta comunale per la realizzazione di tre nuovi parcheggi nel cuore della città, per un totale di circa 100 stalli e un investimento complessivo di 474mila euro, finanziati interamente con fondi comunali.

Gli interventi riguardano altre due aree strategiche, ovvero quella posta sotto la Chiesa di San Silvestro, che sarà recuperata e destinata alla sosta, e la zona di via Barete, in prossimità dell’incrocio con viale Duca degli Abruzzi.

I lavori sull’area a ridosso del Castello, di proprietà demaniale, sono stati resi possibili grazie a un’intesa tra il Comune dell’Aquila e il MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo.

“Questa apertura contribuirà a rendere il centro storico più accessibile e vivibile – dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani, e l’assessore alle Opere Pubbliche, Vito Colonna, in una nota congiunta – L’ampliamento dei parcheggi è un tassello fondamentale in una strategia più ampia che mira a sostenere la mobilità, favorire i flussi turistici e accompagnare la ripresa delle attività economiche. La collaborazione con il MuNDA dimostra come sinergie istituzionali possano generare benefici immediati per la città”.