L’AQUILA, “PARCHEGGI ROSA”: ALTRI 44 POSTI AUTO PER DONNE IN GRAVIDANZA E FAMIGLIE CON BIMBI PICCOLI

L’AQUILA – Crescono i “Parcheggi rosa” all’Aquila, le aree sosta riservate alle donne in gravidanza e con figli piccoli.

La giunta comunale, su proposta delle assessore alla Mobilità e Trasporti e alle Pari opportunità, Paola Giuliani ed Ersilia Lancia, ha infatti approvato la realizzazione di ulteriori 44 stalli di questa tipologia, rispetto ai 7 già presenti in città.

“Si tratta – hanno spiegato Giuliani e Lancia – di aree ubicate nei principali poli cittadini (centro storico, zone in prossimità dello stesso e nelle frazioni più grandi), destinate alla sosta gratuita dei veicoli con donne in stato di gravidanza o con genitori con un bambino di età non superiore a due anni”.

“Con tale iniziativa – hanno proseguito le assessore Giuliani e Lancia – l’amministrazione comunale, che riconosce la natalità e la genitorialità come imprescindibili valori sociali, aumenta in modo esponenziale questi spazi, rendendo così sempre più accessibili e inclusivi i servizi e gli spazi cittadini in favore delle donne in gravidanza e delle famiglie con bambini piccoli, riducendo al minimo i disagi e le criticità”.

Successivamente il Comune renderà note le modalità di richiesta e rilascio del relativo “permesso rosa” per la piena fruizione di questi parcheggi.