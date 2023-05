L’AQUILA – Resta in condizioni pessime il parcheggio accanto al parco giochi del Castello dell’Aquila, proprio a due passi da Via Pio Iorio. Si tratta di un’area la cui titolarità è controversa. Secondo una recente sentenza del giudice di pace, infatti, appartiene al Comune ma l’ente, non condivide questo concetto ritenendo che si tratti di una pertinenza dello Stato, e ha inoltrato un ricorso in merito.

Tante le segnalazioni di disagio da parte soprattutto di chi è costretto ad utilizzare quel parcheggio quando tutti gli altri nei paraggi sono tutti occupati.

E a causa della pioggia battente di questo periodo, le enormi buche, in un terreno mai asfaltato, sono diventate delle vere e proprie piscine, con tutti i disagi del caso. “Questo è uno dei tanti orribili ‘biglietti da visita’ del centro storico di una città che secondo molti è a misura di turista – lamentano alcuni cittadini ad AbruzzoWeb.it –. La verità è che stiamo parlando di un piccolo ma importante parcheggio di quest’area molto frequentata, per cui non occorrono milioni di euro per sistemarlo”.

“Eppure, la situazione è sempre la stessa”, concludono. (r.s.)

