L’AQUILA: PARCHEGGIO EX CASERMA ROSSI, ACCORDO COMUNE-AGENZIA DEMANIO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI

L’AQUILA – Inizia a delinearsi il percorso tecnico amministrativo per la realizzazione di un nuovo parcheggio all’interno dell’ex Caserma Rossi, all’Aquila.

La giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra Comune dell’Aquila e Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell’Agenzia del Demanio a cui, in base all’intesa, sarà affidata la realizzazione di indagini e analisi per la realizzazione degli interventi – per i quali verrà indetto un concorso di progettazione – e il Piano di fattibilità tecnico-economica.

Oltre alle aree di sosta, infatti, sono previsti anche un parco pubblico e una nuova viabilità a servizio del polo scolastico di Colle Sapone e in grado di semplificare i collegamenti viari con il quartiere Torrione e la zona di via Acquasanta.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore all’Urbanistica e Pianificazione territoriale, Francesco De Santis, spiegano in una nota: “Ad aprile la Cabina di coordinamento integrata ha stanziato 2 milioni per questa operazione, che oltre ad avere significative ripercussioni in termini di riqualificazione urbana e rifunzionalizzazione dell’ex caserma è destinata a dotare la città di nuovi spazi per parcheggi a ridosso del centro storico. Qualche settimana fa è partita la conferenza dei Servizi per un’altra area parcheggio – da 150 posti auto, 10 per camper, sosta bus navette per la Fontana Luminosa e un impianto di risalita meccanizzato – su Viale della Croce Rossa. Quello dei parcheggi è un’esigenza reale della città, su cui stiamo lavorando per fornire risposte concrete a residenti, commercianti e cittadini”.