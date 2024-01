L’AQUILA, PARCHEGGIO EX INAM: MANNETTI, “DIBATTITO SUL FUTURO DISTOGLIE ATTENZIONE DA DEGRADO AREA”

L’AQUILA – “Devo constatare come non si sia colto l’obiettivo principale del mio intervento sull’ex Inam. Infatti, mi sono rivolta al direttore generale della Asl dell’Aquila per segnalare le gravi condizioni igienico-sanitarie in cui versano l’edificio e l’area attigua. Un problema contingente che interessa un’area vicina al centro storico, che gravita su un’arteria importante della città. Pertanto, torno a sollecitare il manager Ferdinando Romano, affinché si attivi per sanare una situazione di degrado non più tollerabile”: così Carla Mannetti, responsabile regionale abruzzese delle infrastrutture e dei trasporti della Lega.

“Nel contempo, ringrazio il manager che ha risposto al mio intervento fornendo un aggiornamento sull’iter del progetto per la trasformazione dell’area in parcheggio, risposta che va al di là dell’esigenza igienico-sanitaria impellente da me segnalata. Colgo l’occasione per sottolineare che il tavolo istituzionale Comune-Asl sulla questione ex Inam è già stato istituito dal sindaco Pierluigi Biondi quando ero ancora assessore alla mobilità”, continua.

“Voglio, infine, ricordare che il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) è stato approvato in Consiglio comunale da tutta la maggioranza di centrodestra, pertanto rispedisco al mittente i distinguo fatti da alcuni esponenti del Pd. La mia adesione alla Lega – conclude Mannetti – è il risultato di un percorso trasparente e altrettanto trasparente è la mia condivisione rispetto alle scelte di questo partito”.