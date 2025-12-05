L’AQUILA: PARCHEGGIO EX INAM, OK IN GIUNTA A RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA

L’AQUILA – La Giunta comunale ha approvato la delibera che avvia il procedimento per la riclassificazione urbanistica dell’area dell’ex Inam, in via XX Settembre, necessaria alla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico previsto nel più ampio intervento di rigenerazione dell’area. L’atto sarà ora trasmesso al Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

La modifica recepisce la necessità di adeguare il Piano Regolatore Generale in funzione del progetto di demolizione dell’edificio, già acquisito al patrimonio comunale, e della successiva riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di un parcheggio a raso e di un parcheggio interrato.

Nel dettaglio, la delibera prevede la riclassificazione dell’area da “Zona per attrezzature generali” a “Zona destinata a viabilità e parcheggio”.

L’intervento, finanziato dal Cipess con 5,31 milioni di euro, rientra nelle strategie dell’Amministrazione per migliorare l’accessibilità al centro storico, aumentare i posti auto disponibili e favorire la fruibilità delle attività commerciali, culturali e istituzionali della zona di via XX Settembre e del corso principale.

Le opere previste si articolano in due stralci: acquisizione e demolizione del fabbricato ex Inam, gravemente danneggiato dal sisma del 2009 e oggi in stato di degrado; realizzazione del nuovo parcheggio pubblico, con aree a raso e un livello interrato, a servizio del centro storico e del sistema urbano della mobilità.

“Con questo passaggio – afferma il sindaco Pierluigi Biondi – proseguiamo nella rigenerazione di una delle aree più simboliche e ferite del centro storico. L’acquisizione, la demolizione e la riqualificazione dell’ex Inam rappresentano un tassello fondamentale per restituire decoro, servizi e funzionalità a uno dei principali assi urbani della città. Il nuovo parcheggio contribuirà a migliorare l’accessibilità e la vitalità del centro, integrandosi con gli interventi già avviati in materia di mobilità, ricostruzione e rilancio economico. È un risultato frutto di un percorso condiviso tra Comune, Struttura di Missione e ASL, e di un investimento importante riconosciuto dal CIPESS”.

“La riclassificazione urbanistica approvata dalla Giunta – spiega l’assessore all’Urbanistica Francesco De Santis – è un atto tecnico indispensabile per consentire l’avvio della progettazione esecutiva e, successivamente, dei lavori. Il nuovo assetto dell’area, previsto nel PRG come destinazione a viabilità e parcheggio, garantirà una migliore organizzazione degli spazi pubblici e un incremento significativo dei posti auto a servizio del centro storico. Si tratta di un intervento strategico, coerente con la visione di una città più accessibile, ordinata e sostenibile”.