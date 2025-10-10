L’AQUILA, PARCHEGGIO PORTA CASTELLO: LAVORI CONCLUSI, RIAPERTURA VICINA 

10 Ottobre 2025 12:00

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Sono ormai in fase di completamento i lavori per il nuovo parcheggio di Porta Castello.

Come mostra l’immagine scattata questa mattina da Cesare Ianni, dell’associazione Jemo ‘nnanzi, l’area è pronta per poter accogliere nuovamente le auto.





L’intervento, avviato nei mesi scorsi con le operazioni di riempimento e livellamento del “cratere” con la ghiaia, rappresenta un passo importante nella riqualificazione urbana dell’area.

Restano da completare soltanto gli ultimi dettagli tecnici e di arredo urbano, prima dell’apertura ufficiale del parcheggio, che consentirà di alleggerire il traffico e migliorare l’accessibilità al cuore della città. (red.)

