L’AQUILA: PARCHEGGIO PORTA LEONI, DAL 15 MAGGIO NUOVE TARIFFE

L’AQUILA – Cambiano le tariffe del parcheggio di Porta Leoni all’Aquila.

A partire dalla giornata di domani, mercoledì 15 maggio, verrà applicato un nuovo sistema, proporzionale e suddiviso per frazioni di ore, per la prima area di sosta a pagamento della città.

Dopo la prima mezz’ora gratuita, verrà applicata una tariffa a scatti posticipati di 1€ ogni 30 minuti. Questo nuovo sistema consentirà la sosta fino a 59 minuti al costo di 1€, fino a un’ora e 29 minuti al costo di 2€, fino a un’ora e 59 minuti al costo di 3€ e così via.

Si ricorda, altresì, che i posteggi rimangono gratuiti tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo e nei festivi.

A seguito dell’apertura al pubblico dell’ottobre scorso è terminata la fase sperimentale per la valutazione dei costi a carico dell’utenza e, in ottemperanza alla delibera numero 143 del 29 marzo scorso, approvata dalla Giunta comunale con l’obiettivo di migliorare e riorganizzare la mobilità urbana nonché gli spazi dedicati ai parcheggi, il Settore Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile annuncia l’introduzione del nuovo tariffario.

Obiettivo dell’Amministrazione è quello di promuovere e incentivare l’utilizzo di un’infrastruttura situata nel cuore del centro storico, con 90 posti auto, particolarmente strategica soprattutto in vista degli eventi estivi in programmazione.

Per verificare in tempo reale la disponibilità di stalli liberi, consultare la Carta dei Servizi e richiedere il pass per la sosta gratuita riservato ai disabili, si può visitare il sito dedicato all’indirizzo https://www.parcheggilaquila.it/.